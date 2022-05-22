"Лейпциг" впервые в истории стал победителем Кубка Германии

"Лейпциг" победил "Фрайбург" в финале Кубка Германии по футболу и впервые в истории завоевал титул.

"Лейпциг" победил "Фрайбург" в финале Кубка Германии по футболу и впервые в истории завоевал титул.

Как передает Report, матч прошел в Берлине на Олимпийском стадионе.

Основное и дополнительное время встречи завершились со счетом 1:1. В составе "Фрайбурга" гол забил Максимилиан Эггештайн (11-я минута). У "Лейпцига" отличился Кристофер Нкунку (76). В серии пенальти точнее оказались игроки "Лейпцига" - 4:2.

На 57-й минуте главный судья встречи Саша Штегеман показал красную карточку защитнику "Лейпцига" Марцелю Хальстенбергу за фол последней надежды. На 119-й минуте полузащитник "Лейпцига" Кевин Кампль, покинувший поле на 69-й минуте, получил вторую желтую карточку за споры с арбитром.

"Лейпциг" в третий раз участвовал в финале Кубка Германии, в 2019 году команда уступила "Баварии" со счетом 0:3, в 2021 году "Лейпциг" проиграл "Боруссии" из Дортмунда (1:4). "Фрайбург" впервые в истории принимал участие в финале кубка страны.