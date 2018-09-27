Легионер "Нефтчи" приглашен в национальную команду Гаити

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Футболист "Нефтчи" Сони Мустивар приглашен в национальную команду Гаити.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, 28-летнему полузащитнику предложили выступить на предстоящем 13 октября матче с Сент-Люсией в Лиге наций КОНКАКАФ (CONCACAF).

С 6-го по 15-ое октября он будет находиться в лагере сборной Гаити.

Отметим, что в составе сборной Гаити, где Сони Мустивар выступает с 2013 года, он участвовал в 12 матчах и забил 1 гол.