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    Легионер "Нефтчи" приглашен в национальную команду Гаити

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Футболист "Нефтчи" Сони Мустивар приглашен в национальную команду Гаити. 

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, 28-летнему полузащитнику предложили выступить на предстоящем 13 октября матче с Сент-Люсией в Лиге наций КОНКАКАФ (CONCACAF). 

    С 6-го по 15-ое октября он будет находиться в лагере сборной Гаити. 

    Отметим, что в составе сборной Гаити, где Сони Мустивар выступает с 2013 года, он участвовал в 12 матчах и забил 1 гол. 

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