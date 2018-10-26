Легионер "Карабаха": Нам по силам обыграть "Ворскла"

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ "Для нас это был очень сложный матч. Мы серьезно проанализировали соперника. На поле мы до конца боролись в полную силу".

Как сообщает Report, об этом сказал футболист "Карабаха" Якуб Жезничак, говоря о домашнем матче III тура группового раунда Лиги Европы против украинский "Ворскла", где они проиграли со счетом 0:1.

32 летний защитник отметил, что основной проблемой его команды стали упущенные шансы: "Если обратимся к статистике, будет более понятно. Соперник нанес всего один удар в ворота, который стал голевым".

Польский игрок отметил, что в соревновании они показали свою игру и удерживали мяч больше, чем соперник: "Благодаря многочисленным передачам у нас были возможности забить гол. Однако, к сожалению, мы не смогли ими воспользоваться".

По словам Жезничака, "Карабах" мог бы завоевать победу: "Мы в силах одолеть "Ворскла". Мы показываем лучшую игру, имеем больше шансов. Я верю, что в предыдущих играх мы добьемся лучших результатов".

Отметим, что "Карабах" проиграл "Ворскле" после гола, забитого Владиславом Кулачом на 48-й минуте.