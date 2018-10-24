Легионер "Карабаха": Мы хорошего мнения о "Ворскла"

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ "Нас ждет сложный и важный матч. Мы хорошего мнения о сопернике".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, организованной перед игрой с украинским клубом "Ворскла" в III туре группового раунда Лиги Европы УЕФА, сказал футболист "Карабаха" Мичел Мадейра.

По словам 32-летнего полузащитника, они следили за игрой соперника: "На обеих встречах они проиграли, однако создавали трудности соперникам. Мы хорошо проанализировали соперника. Надеемся добиться положительного результата".

Испанский игрок сказал, что "Ворскла" - это команда, выступающая в компактной форме: "У соперника есть быстрые нападающие".

Отметим, что матч "Карабах" - "Ворскла" состоится 25 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:55.