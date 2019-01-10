Легионер "Габалы": Я увидел здесь то, чего не видел в других местах - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Игрок клуба "Габала" Джеймс Аденийи дал интервью Report.

- Как прошли зимние каникулы?

- После проведенного в Баку ответного матча с командой "Сабах" в 1/4 финала Кубка Азербайджана я отправился домой в Нигерию, встретился с членами семьи. Сначала мы отметили мой день рождения, потом Рождество и Новый год. Мы уже начали тренировки ко второй половине сезона. Наша подготовка идет очень хорошо. Я надеюсь, что проведенные сборы с положительной стороны проявят себя во время игры.

- Как вы оцениваете для себя первую половину сезона?

- Для себя хорошо. Однако из-за нынешней позиции в турнирной таблице об этом трудно говорить. Пока что "Габала" не занимает высоких мест. Я надеюсь, что вторая половина сезона пройдет хорошо и для меня, и для команды.

- С учетом того, что занимающая сейчас 4-ю ступень команда "Сабах" не допускается на еврокубки из-за того, что ей еще нет трех лет, "Габала", находящаяся на 5-ой ступени, может получить пропуск в Лигу Европы. С этой точки зрения можно ли считать удовлетворительной для команды нынешнюю позицию?

- Нет, я бы так не сказал. Я не зря сказал, что первая половина сезона не так уж хорошо прошла для меня. Вы сами наблюдали за нашей тренировкой, видели, что все напряженно тренируются . Это исходит из желания всех нас вывести "Габалу" в первую "тройку".

- Какую позицию "Габала" занимает среди команд, в которых вы до сих пор выступали?

- Для меня "Габала" - супер команда. Потому что здесь я вижу то, чего не видел в других местах. Я считаюсь самым последним из перешедших в команду прошлым летом. Обычно в других командах чувствуешь, что ты новичок. Но я не почувствовал этого в "Габале". Меня с большой любовью встретили и тренерский коллектив, и болельщики. Я не могу выразить это словами, можно передать только чувствами. Я считаю себя счастливым, что нахожусь в этой команде.

- Однако на ваши игры приходит не так много болельщиков. Как вы себя чувствуете, играя перед полупустыми трибунами?

- Я не знаю, почему приходит мало зрителей. Мы бы тоже хотели бы, чтобы их было больше. Потому что их приход означал бы, что чемпионат повышается уровне. С другой стороны, мы не может развиваться, работая только над собой. Нам нужна и поддержка болельщиков. Если на наши игры будет приходить много болельщиков, мы тоже почувствуем себя более комфортно.

- В зимний период команду покинул считающийся одним из ведущих игроков Темкин Халилзаде. Как это повлияло на вас?

- Я очень огорчился, услышав об уходе Темкина. Он был хорошим игроком. Очень помогал нам и в нападении, и в защите. С другой стороны, я подумал, раз он принял такое решение, значит, решил, что так ему будет лучше. Поэтому несколько успокоился.

- А как вы сами, покинете "Габалу" в случае выгодного предложения?

- Я не могу ничего сказать о будущем. Но на данный момент я хочу остаться в "Габале". До истечения моего контракта есть еще 2,5 года. До окончания договора я намерен оставаться здесь.

- Не сложно ли вам долгое время проживать вдали от семьи?

- Я знаю, что срок долгий, но и я, и моя семья привыкли к этому. После 5-6 месяцев во время отпуска я еду к родным. Они тоже понимают, что это моя работа. Я уже сам привык жить вдали от семьи так долго.