Легионер "Габалы" из-за коронавируса вернулся на родину

По причине пандемии коронавируса футболист "Габалы" Фернан Лопес вернулся на родину в Испанию.

Об этом Report сообщил президент клуба Фариз Наджафов.

По его словам, по семейным обстоятельствам 25-летнему полузащитнику пришлось вернуться домой: "Мы ежедневно связываемся с Лопесом. Сейчас он рядом с семьей и все в порядке".

"В последние дни еще несколько легионеров изъявили желание вернуться на родину. Однако при нынешней ситуации это в какой-то степени невозможно. Я рекомендую всем членам нашего клуба оставаться дома и по возможности не общаться с другими людьми", - сказал Ф.Наджафов.

Отметим, что Испания (140 510) занимает второе место после США (367 659) по числу инфицированных коронавирусом в мире. До сих пор в этой европейской стране от пандемии умерли 13 798 человек. По числу жертв Испания уступает только Италии (16 523).