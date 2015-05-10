​Легендарный футболист Пеле выписан из больницы

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Легендарный бразильский футболист Пеле,перенесший операцию по поводу гиперплазии предстательной железы, выписан из больницы.

Как передает Report со ссылкой на France Press, Пеле перенес хирургическое вмешательство 7 мая в клинике Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

В ряде случаев гиперплазия ведет к развитию опухоли, но врачи не обнаружили ее у 74-летнего пациента.

В ноябре 2014 года Пеле был госпитализирован для проведения операции по удалению камней в почке и мочевом пузыре. Несколько недель спустя бразилец поступил в отделение интенсивной терапии по причине инфекции. В декабре он был выписан из больницы.