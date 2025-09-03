Легенда "Реала" может возглавить "Байер" после ухода тен Хага
Футбол
- 03 сентября, 2025
- 08:16
Бывший футболист мадридского "Реала" Рауль Гонсалес, который ранее тренировал молодежную команду "сливочных", может возглавить леверкузенский "Байер".
Как передает Report, об этом сообщает издание Marca.
По информации источника, испанец включен в шорт-лист возможных тренеров леверкузенского клуба.
Помимо Гонсалеса, в список кандидатов входят еще два специалиста: главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич и экс-тренер "Лейпцига" Марко Розе.
Напомним, ранее стало известно, что нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавивший "Байер" в мае текущего года, был уволен из клуба после двух туров Бундеслиги.
