    Футбол
    • 03 сентября, 2025
    • 08:16
    Легенда Реала может возглавить Байер после ухода тен Хага

    Бывший футболист мадридского "Реала" Рауль Гонсалес, который ранее тренировал молодежную команду "сливочных", может возглавить леверкузенский "Байер".

    Как передает Report, об этом сообщает издание Marca.

    По информации источника, испанец включен в шорт-лист возможных тренеров леверкузенского клуба.

    Помимо Гонсалеса, в список кандидатов входят еще два специалиста: главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич и экс-тренер "Лейпцига" Марко Розе.

    Напомним, ранее стало известно, что нидерландский специалист Эрик тен Хаг, возглавивший "Байер" в мае текущего года, был уволен из клуба после двух туров Бундеслиги.

