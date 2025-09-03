    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    "Real"ın əfsanəsi Ten Haqdan sonra "Bayer 04" klubunun baş məşqçisi ola bilər

    Futbol
    • 03 sentyabr, 2025
    • 08:32
    Realın əfsanəsi Ten Haqdan sonra Bayer 04 klubunun baş məşqçisi ola bilər

    "Real"ın sabiq futbolçusu və əvvəllər klubun gənclər komandasının baş məşqçisi olmuş Raul Qonsales Leverkuzen təmsilçisi "Bayer 04"ün baş məşqçisi təyin oluna bilər.

    "Report"un "Marca" nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, ispaniyalı mütəxəssis leverkuzenlilərin rəhbərliyinin mümkün namizədləri siyahısına daxil edilib.

    Qonsalesdən əlavə, namizədlər sırasında daha iki məşqçi var: Dortmund "Borussiya"sının baş məşqçisi Edin Terziç və "Leyptsiq"in sabiq baş məşqçisi Marko Roze.

    Qeyd edək ki, bu məlumat mayda "Bayer 04"ün baş məşqçisi təyin olunmuş niderlandlı mütəxəssis Erik ten Haqın Bundesliqanın cəmi iki turundan sonra klubdan qovulmasından sonra yayılıb.

    Bayer Borussiya Dortmund Raul Qonsales Bundesliqa
    Rus Versiası Rus Versiası
    Легенда "Реала" может возглавить "Байер" после ухода тен Хага
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Real Madrid legend Raúl González may lead Bayer Leverkusen after Ten Hag's exit

    Son xəbərlər

    09:45

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun missiyası Kiyevə səfər edib

    Digər ölkələr
    09:42

    Azərbaycan neftinin qiyməti 71 dolları keçib

    Energetika
    09:36

    "Regional" BOKT 1 milyon manatlıq istiqraz buraxır

    Maliyyə
    09:32

    Yəməndə saxlanılan BMT əməkdaşlarının sayı 20-yə çatıb

    Digər ölkələr
    09:19

    Bakının üç rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    09:16

    Argentinalı məşhur baş məşqçinin yeni klubu bəlli olub

    Futbol
    09:08

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (03.09.2025)

    Maliyyə
    09:08

    Azərbaycanın taxılçılıq müəssisəsinin xalis mənfəəti kəskin azalıb

    Maliyyə
    09:07

    Lukakunun "Qarabağ"la matçda oynamayacağı dəqiqləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti