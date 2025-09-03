"Real"ın əfsanəsi Ten Haqdan sonra "Bayer 04" klubunun baş məşqçisi ola bilər
Futbol
- 03 sentyabr, 2025
- 08:32
"Real"ın sabiq futbolçusu və əvvəllər klubun gənclər komandasının baş məşqçisi olmuş Raul Qonsales Leverkuzen təmsilçisi "Bayer 04"ün baş məşqçisi təyin oluna bilər.
"Report"un "Marca" nəşrinə istinadən verdiyi məlumata görə, ispaniyalı mütəxəssis leverkuzenlilərin rəhbərliyinin mümkün namizədləri siyahısına daxil edilib.
Qonsalesdən əlavə, namizədlər sırasında daha iki məşqçi var: Dortmund "Borussiya"sının baş məşqçisi Edin Terziç və "Leyptsiq"in sabiq baş məşqçisi Marko Roze.
Qeyd edək ki, bu məlumat mayda "Bayer 04"ün baş məşqçisi təyin olunmuş niderlandlı mütəxəssis Erik ten Haqın Bundesliqanın cəmi iki turundan sonra klubdan qovulmasından sonra yayılıb.
