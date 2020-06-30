Легенда "Манчестер Юнайтед" может возглавить сборную Азербайджана

Стало известно имя еще одного из кандидатов на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report со ссылкой на The Sun, возглавить сборную Азербайджана может легендарный футболист английского клуба "Манчестер Юнайтед" Рой Кин.

Ирландскому экс-футболисту было предложено возглавить сборную Азербайджана (Лига С) в Лиге наций УЕФА во время товарищеских матчей с Кипром, Черногорией и Люксембургом.

Издание отмечает, что условия, предложенные 49-летнему специалисту, привлекательны, и ирландский тренер может принять их. Но он хочет убедиться, что делает правильный выбор. В настоящее время работающий на телевидении Кин должен принять решение в течение следующих 48 часов. Потому что время для поиска главного тренера подходит к концу.

Источник, близкий к AFFA, подтвердил изданию, что кандидатура Кина является приоритетной для Федерации футбола Азербайджана, однако от ирландца требуют принять решение в скором времени.

Кин выступал за "МЮ" с 1993 по 2005 год. В качестве капитана ирландец привел "Юнайтед" к 9 крупным трофеям, что делает его самым успешным капитаном за всю историю клуба.

После завершения карьеры футболиста Кин работал главным тренером в "Сандерленде" и "Ипсвиче", а также был ассистентом Мартина О’Нила в сборной Ирландии (2013–2018 год) и "Ноттингеме" (с января по июнь 2019-го).