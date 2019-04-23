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Легенда "Ливерпуля" Фаулер возглавит клуб чемпионата Австралии

Легенда "Ливерпуля" Фаулер возглавит клуб чемпионата Австралии

Бывший нападающий английского "Ливерпуля" Робби Фаулер станет тренером австралийского клуба "Брисбен Роар".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, с 44-летним футболистом подписан двухлетний контракт.

Фаулер был играющим тренером тайского клуба "Муангтонг Юнайтед" с 2011 по 2012 год, но впервые будет назначен главным тренером клуба на постоянной основе.

Отметим, что "Брисбен Роар" занимает девятое место в турнирной таблице А-Лиги после 26 туров.

Манаф Гасымбейли

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