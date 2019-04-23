Легенда "Ливерпуля" Фаулер возглавит клуб чемпионата Австралии

Бывший нападающий английского "Ливерпуля" Робби Фаулер станет тренером австралийского клуба "Брисбен Роар".

Как сообщает Report со ссылкой на официальную страницу клуба в Twitter, с 44-летним футболистом подписан двухлетний контракт.

Фаулер был играющим тренером тайского клуба "Муангтонг Юнайтед" с 2011 по 2012 год, но впервые будет назначен главным тренером клуба на постоянной основе.

Отметим, что "Брисбен Роар" занимает девятое место в турнирной таблице А-Лиги после 26 туров.

Манаф Гасымбейли