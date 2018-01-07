Леди Гага может стать исполнительницей официального гимна ЧМ-2018

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Популярная американская певица Леди Гага может исполнить официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет британская газета Daily Star.

По информации издания, 31-летняя исполнительница уже записала песню и направила ее на утверждение в Международную федерацию футбола (ФИФА).

Если организация не одобрит композицию в качестве официального гимна турнира, то певица включит ее в новый сольный альбом.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.