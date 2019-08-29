Лига Европы УЕФА: сегодня определятся последние команды группового этапа

Сегодня завершится раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.
Как передаёт Report, по итогу ответных матчей определятся последние 21 команды, которые пройдут в групповой этап.
Единственный представитель Азербайджана на турнире "Карабах" примет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова североирландский "Линфилд".
Лига Европы УЕФА
Раунд плей-офф, ответные матчи
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Линфилд" (Шотландия)
Первый матч - 2:3
20:45. "Рига" (Латвия) - "Копенгаген" (Дания)
Первый матч - 1:3
21:00. АИК (Швеция) - "Селтик" (Шотландия)
Первый матч - 0:2
21:00. “Аполлон” (Кипр) - ПСВ (Нидерланды)
Первый матч - 0:3
21:00. БАТЭ (Беларусь) - "Астана" (Казахстан)
Первый матч - 0:3
21:00. “Бней Иегуда” (Израиль) - “Мальмё” (Швеция)
Первый матч - 0:3
21:00. "Молде" (Норвегия) - "Партизан" (Сербия)
Первый матч - 1:2
21:00. ПАОК (Греция) - "Слован" (Словакия)
Первый матч - 0:1
21:00. “Заря” (Украина) - “Эспаньол” (Испания)
Первый матч - 1:3
21:15. "Спартак" (Россия) - "Брага" (Португалия)
Первый матч - 0:1
21:30. “Хапоэль Беер-Шева” (Израиль) - “Фейеноорд” (Нидерланды)
Первый матч - 0:3
21:30. “Антверпен” (Бельгия) - АЗ (Нидерланды)
Первый матч - 1:1
21:30. "Трабзонспор" (Турция) - АЕК (Греция)
Первый матч - 3:1
22:00. "Дюделанж" (Люксембург) - "Арарат" (Армения)
Первый матч - 1:2
22:00. "Ференцварош" (Венгнрия) - "Судува" (Литва)
Первый матч - 0:0
22:00. “Риека” (Хорватия) - “Гент” (Бельгия)
Первый матч - 1:2
22:15. "Марибор" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария)
Первый матч - 0:0
22:30. “Айнтрахт” (Германия) - “Страсбург” (Франция)
Первый матч - 0:1
22:45. “Рейнджерс” (Шотландия) - "Легия" (Польша)
Первый матч - 0:0
22:45. “Вулверхэмптон” (Англия) - "Торино" (Италия)
Первый матч - 3:2
23:00. "Витория" (Португалия) - "Стяуа" (Румыния)
Первый матч - 0:0
Təbriz QuliyevАвтор новости