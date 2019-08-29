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Лига Европы УЕФА: сегодня определятся последние команды группового этапа

ЛЕ УЕФА: сегодня определятся последние команды группового этапа

Сегодня завершится раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Как передаёт Report, по итогу ответных матчей определятся последние 21 команды, которые пройдут в групповой этап.

Единственный представитель Азербайджана на турнире "Карабах" примет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова североирландский "Линфилд".

Лига Европы УЕФА

Раунд плей-офф, ответные матчи

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Линфилд" (Шотландия)

Первый матч - 2:3

20:45. "Рига" (Латвия) - "Копенгаген" (Дания)

Первый матч - 1:3

21:00. АИК (Швеция) - "Селтик" (Шотландия)

Первый матч - 0:2

21:00. “Аполлон” (Кипр) - ПСВ (Нидерланды)

Первый матч - 0:3

21:00. БАТЭ (Беларусь) - "Астана" (Казахстан)

Первый матч - 0:3

21:00. “Бней Иегуда” (Израиль) - “Мальмё” (Швеция)

Первый матч - 0:3

21:00. "Молде" (Норвегия) - "Партизан" (Сербия)

Первый матч - 1:2

21:00. ПАОК (Греция) - "Слован" (Словакия)

Первый матч - 0:1

21:00. “Заря” (Украина) - “Эспаньол” (Испания)

Первый матч - 1:3

21:15. "Спартак" (Россия) - "Брага" (Португалия)

Первый матч - 0:1

21:30. “Хапоэль Беер-Шева” (Израиль) - “Фейеноорд” (Нидерланды)

Первый матч - 0:3

21:30. “Антверпен” (Бельгия) - АЗ (Нидерланды)

Первый матч - 1:1

21:30. "Трабзонспор" (Турция) - АЕК (Греция)

Первый матч - 3:1

22:00. "Дюделанж" (Люксембург) - "Арарат" (Армения)

Первый матч - 1:2

22:00. "Ференцварош" (Венгнрия) - "Судува" (Литва)

Первый матч - 0:0

22:00. “Риека” (Хорватия) - “Гент” (Бельгия)

Первый матч - 1:2

22:15. "Марибор" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария)

Первый матч - 0:0

22:30. “Айнтрахт” (Германия) - “Страсбург” (Франция)

Первый матч - 0:1

22:45. “Рейнджерс” (Шотландия) - "Легия" (Польша)

Первый матч - 0:0

22:45. “Вулверхэмптон” (Англия) - "Торино" (Италия)

Первый матч - 3:2

23:00. "Витория" (Португалия) - "Стяуа" (Румыния)

Первый матч - 0:0 

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