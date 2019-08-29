Лига Европы УЕФА: сегодня определятся последние команды группового этапа

ЛЕ УЕФА: сегодня определятся последние команды группового этапа

29 августа, 2019 07:35

https://report.az/storage/news/a7f9efbfdf5c5e37e90048d7bee219cc/5ba0aa83-1dd4-4e92-b68e-b58b0ddb29d1_292.jpg Сегодня завершится раунд плей-офф Лиги Европы УЕФА. Как передаёт Report, по итогу ответных матчей определятся последние 21 команды, которые пройдут в групповой этап. Единственный представитель Азербайджана на турнире "Карабах" примет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова североирландский "Линфилд". Лига Европы УЕФА Раунд плей-офф, ответные матчи 20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Линфилд" (Шотландия) Первый матч - 2:3 20:45. "Рига" (Латвия) - "Копенгаген" (Дания) Первый матч - 1:3 21:00. АИК (Швеция) - "Селтик" (Шотландия) Первый матч - 0:2 21:00. “Аполлон” (Кипр) - ПСВ (Нидерланды) Первый матч - 0:3 21:00. БАТЭ (Беларусь) - "Астана" (Казахстан) Первый матч - 0:3 21:00. “Бней Иегуда” (Израиль) - “Мальмё” (Швеция) Первый матч - 0:3 21:00. "Молде" (Норвегия) - "Партизан" (Сербия) Первый матч - 1:2 21:00. ПАОК (Греция) - "Слован" (Словакия) Первый матч - 0:1 21:00. “Заря” (Украина) - “Эспаньол” (Испания) Первый матч - 1:3 21:15. "Спартак" (Россия) - "Брага" (Португалия) Первый матч - 0:1 21:30. “Хапоэль Беер-Шева” (Израиль) - “Фейеноорд” (Нидерланды) Первый матч - 0:3 21:30. “Антверпен” (Бельгия) - АЗ (Нидерланды) Первый матч - 1:1 21:30. "Трабзонспор" (Турция) - АЕК (Греция) Первый матч - 3:1 22:00. "Дюделанж" (Люксембург) - "Арарат" (Армения) Первый матч - 1:2 22:00. "Ференцварош" (Венгнрия) - "Судува" (Литва) Первый матч - 0:0 22:00. “Риека” (Хорватия) - “Гент” (Бельгия) Первый матч - 1:2 22:15. "Марибор" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) Первый матч - 0:0 22:30. “Айнтрахт” (Германия) - “Страсбург” (Франция) Первый матч - 0:1 22:45. “Рейнджерс” (Шотландия) - "Легия" (Польша) Первый матч - 0:0 22:45. “Вулверхэмптон” (Англия) - "Торино" (Италия) Первый матч - 3:2 23:00. "Витория" (Португалия) - "Стяуа" (Румыния) Первый матч - 0:0

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