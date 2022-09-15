ЛЧ: «ПСЖ» одержал победу над «Маккаби», «Ювентус» проиграл «Бенфике»

ЛЧ: «ПСЖ» одержал победу над «Маккаби», «Ювентус» проиграл «Бенфике»«ПСЖ» одержал волевую победу в гостях в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.

ЛЧ: «ПСЖ» одержал победу над «Маккаби», «Ювентус» проиграл «Бенфике»«ПСЖ» одержал волевую победу в гостях в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Маккаби» из Хайфы.

Как передает Report, матч завершился со счетом 3:1.

На 24-й минуте нападающий команды хозяев Тьярони Чери вывел команду вперед. Форвард «ПСЖ» Лионель Месси сравнял счет на 34-й минуте, а нападающий Кильян Мбаппе вывел французский клуб вперед на 69-й минуте. На 88-й минуте Неймар забил третий гол в ворота «Маккаби».

В другом матче группы H «Ювентус» на своем поле проиграл «Бенфике» со счетом 1:2.

Нападающий Аркадиуш Милик забил первый гол в матче за «Ювентус» на 4-й минуте встречи. «Бенфика» благодаря забитому мячу полузащитника Жоау Мариу с пенальти смогла сравнять счет, а на 55-й минуте нападающий португальского клуба Нерес вывел команду вперед.

Для «Ювентуса» это поражение стало вторым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Туринская команда в предыдущем туре уступила ПСЖ (1:2). ПСЖ и «Бенфика» набрали по шесть очков, а «Ювентус» и «Маккаби» остались без очков.