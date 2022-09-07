ЛЧ: ПСЖ обыграла «Ювентус»

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ принимал «Ювентус».

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ принимал «Ювентус».

Как сообщает Report, встреча закончилась победой парижан со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте. Килиан Мбаппе забил, воспользовавшись результативной передачей Неймара. А уже на 22-й минуте французский нападающий оформил дубль.

На 53-й минуте Уэстон Маккенни сократил отставание «Ювентуса» в счёте, ему ассистировал Филип Костич.

Отметим, что соперниками ПСЖ и туринского «Ювентуса» по группе Н в Лиге чемпионов являются «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы. Матч этих команд завершился победой португальского клуба со счетом 2:0.