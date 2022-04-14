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ЛЧ: «Ливерпуль» вышел в полуфинал турнира

ЛЧ: «Ливерпуль» вышел в полуфинал турнира «Ливерпуль» и «Бенфика» сыграли вничью в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:3.
Футбол
14 апреля 2022 г. 00:56
ЛЧ: «Ливерпуль» вышел в полуфинал турнира

«Ливерпуль» и «Бенфика» сыграли вничью в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов - 3:3.

Как передает Report, хозяева открыли счёт в игре — на 21-й минуте отличился защитник Конате.

Затем гости сравняли счёт в игре - на 32-й минуте отличился Гонсалу Рамуш.

Фирмино вывел хозяев вперёд спустя 10 минут после старта второго тайма. Он же отметился дублем, забив на 65-й минуте матча.

После этого Яремчук сократил отставание в счёте. В конце матча Дарвин Нуньес сравнял счёт в игре - 3:3.

Напомним, что первая игра между командами завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля» и по сумме двух матчей (6:4) в полуфинал вышел английский клуб, где сыграет с «Вильярреалом».

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