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    Ребека Гринспан лидирует в третьем неофициальном голосовании за пост генсека ООН

    Другие страны
    • 18 сентября, 2026
    • 21:00
    Ребека Гринспан лидирует в третьем неофициальном голосовании за пост генсека ООН

    Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан вновь вышла на первое место в неофициальном голосовании членов Совета Безопасности ООН по кандидатам на пост следующего генерального секретаря организации.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, в ходе третьего закрытого опроса, проведенного в пятницу, Гринспан получила девять голосов "за", пять - "против". Один человек воздержался от ответа.

    Это был третий неофициальный опрос членов Совета Безопасности ООН в рамках процедуры отбора преемника Антониу Гутерриша. В ходе первого голосования в июле Гринспан также получила наибольшую поддержку, тогда как во втором туре в августе с небольшим отрывом лидировала Родригес-Биркетт.

    Всего на пост следующего генерального секретаря ООН претендуют восемь кандидатов. Гутерриш завершит свой второй пятилетний срок в конце 2026 года.

    Совет Безопасности проведет еще несколько раундов неофициальных опросов в ближайшие недели. В официальный список кандидатов ООН вошли Рафаэль Гросси (Аргентина) - генеральный директор МАГАТЭ, Ребека Гринспан (Коста-Рика) - глава ЮНКТАД, Маки Саль (Сенегал) - бывший президент Сенегала, Мария Фернанда Эспиноса Гарсес (Эквадор) - экс-председатель Генеральной Ассамблеи ООН, Каролин Родригес-Биркетт (Гайана) - постоянный представитель Гайаны при ООН, Ивон А-Баки (Эквадор / дипломат), Олара Отунну (Уганда) - бывший руководитель МИД Уганды.

    Ребека Гринспан Организация Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерриш
    Rebeka Qrinspan BMT baş katibi postu uğrunda üçüncü qeyri-rəsmi səsvermədə liderlik edir
    Rebeca Grynspan leads third informal vote for UN secretary-general

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