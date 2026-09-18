Ученые НАНА осудили кампанию в Армении вокруг монастыря Гянджасар

В Национальной академии наук Азербайджана выступили с заявлением в связи с развернувшейся в Армении кампанией вокруг монастыря Гянджасар. Ученые осудили попытки представить памятник Кавказской Албании частью армянского исторического наследия.

Как передает Report, в заявлении говорится, что в последние дни в Армении искусственно раздувается ажиотаж вокруг расположенных в Карабахе памятников Кавказской Албании, прежде всего Гянджасарского монастыря. Авторы документа назвали происходящее попыткой создать сенсацию, не имеющую ничего общего с историческими и научными фактами.

В заявлении подчеркивается, что Гянджасарский монастырский комплекс принадлежит историческому наследию Кавказской Албании. Одним из главных свидетельств этого ученые отмечают место его возведения: территория, на которой расположен монастырь, была одной из основных областей Кавказской Албании и прошла исторический путь в составе этого государства.

Ученые также обратили внимание на равноконечные кресты, использованные в оформлении монастыря. Такой крест служил символом албанцев. Комплекс был построен из местных строительных материалов.

Отдельно в документе говорится об эпиграфических надписях. Надписи на многих памятниках Карабаха, в том числе на Гянджасарском монастыре являются албанским наследием. Принадлежность этих памятников албанам подтверждается и книгой об эпиграфических текстах Гянджасара, изданной в Петрограде в 1919 году. В заявлении говорится, что сами надписи в тот период целенаправленно уничтожались армянами. Еще одним свидетельством албанского происхождения памятника являются его фрески.

Авторы заявления сообщили, что меры по изменению исторического облика Гянджасара предпринимались еще в советское время, а затем продолжились в период оккупации. Албанские надписи уничтожались либо демонтировались и вывозились в Армению, после чего заменялись текстами с искаженным содержанием. Равноконечному албанскому кресту на монастыре придали форму григорианского креста. Изменения коснулись и находящихся внутри захоронений албанских католикосов: их первоначальное устройство было нарушено.

Кроме того во время оккупации под видом реставрации в монастыре использовали строительные материалы, привезенные из Армении. Это нанесло ущерб первоначальному облику памятника.

Ученые заявили, что кампания вокруг Гянджасара не имеет научного и исторического основания и направлена против мирной повестки Азербайджана. Это продолжение политики присвоения азербайджанских памятников, национальных ценностей и образцов традиционной кухни.

"Азербайджанские ученые решительно осуждают целенаправленно разжигаемую в Армении кампанию вокруг монастыря Гяанджасар и призывают армянскую сторону отказаться от ложной пропаганды и объективно подходить к научным фактам", - говорится в заключительной части заявления.