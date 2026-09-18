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    На части улицы Джейхуна Гаджибейли в Баку ограничат движение транспорта

    Инфраструктура
    • 18 сентября, 2026
    • 20:47
    На части улицы Джейхуна Гаджибейли в Баку ограничат движение транспорта

    В Насиминском районе Баку на участке улицы Джейхуна Гаджибейли будет ограничено движение транспорта.

    Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

    В связи с этим с 23:00 18 сентября до 02:00 20 сентября движение транспорта на участке улицы Джейхуна Гаджибейли от улицы Анвара Гасымзаде до улицы Ханифы Алескерова будет временно ограничено.

    Водителей просят в указанный период пользоваться альтернативными дорогами и с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам.

    Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Движение транспортных средств
    Bakının Ceyhun Hacıbəyli küçəsinin bir hissəsində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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