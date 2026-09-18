На части улицы Джейхуна Гаджибейли в Баку ограничат движение транспорта
Инфраструктура
- 18 сентября, 2026
- 20:47
В Насиминском районе Баку на участке улицы Джейхуна Гаджибейли будет ограничено движение транспорта.
Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
В связи с этим с 23:00 18 сентября до 02:00 20 сентября движение транспорта на участке улицы Джейхуна Гаджибейли от улицы Анвара Гасымзаде до улицы Ханифы Алескерова будет временно ограничено.
Водителей просят в указанный период пользоваться альтернативными дорогами и с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам.
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