На части улицы Джейхуна Гаджибейли в Баку ограничат движение транспорта

В Насиминском районе Баку на участке улицы Джейхуна Гаджибейли будет ограничено движение транспорта.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

В связи с этим с 23:00 18 сентября до 02:00 20 сентября движение транспорта на участке улицы Джейхуна Гаджибейли от улицы Анвара Гасымзаде до улицы Ханифы Алескерова будет временно ограничено.

Водителей просят в указанный период пользоваться альтернативными дорогами и с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам.