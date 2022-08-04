ЛЧ: Киевское "Динамо" обыграло "Штурм", "Црвена Звезда" разгромила "Пюник"

Завершились первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Завершились первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день было проведено 5 встреч.

Так, "Карабах» сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем", норвежский "Будьё Глимт" забил 5 безответных мячей литовскому "Жальгирису", а "Црвена Звезда" с аналогичным счетом разгромила "Пюник"

Киевское "Динамо" одержало победу в гостях над австрийским "Штурмом" со счетом 1:0. Гол забил на 28-й минуте Александр Караваев.

Лига чемпионов

III квалификационный раунд, первые игры

3 августа

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1

20:00. "Будьё Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва) - 5:0

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр) - 4:0

22:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Штурм" (Австрия) - 1:0

22:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения) - 5:0.

Отметим, что ответные матчи будут сыграны 9 августа.