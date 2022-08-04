ЛЧ: Киевское "Динамо" обыграло "Штурм", "Црвена Звезда" разгромила "Пюник"

Завершились первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, в последний игровой день было проведено 5 встреч.
Так, "Карабах» сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем", норвежский "Будьё Глимт" забил 5 безответных мячей литовскому "Жальгирису", а "Црвена Звезда" с аналогичным счетом разгромила "Пюник"
Киевское "Динамо" одержало победу в гостях над австрийским "Штурмом" со счетом 1:0. Гол забил на 28-й минуте Александр Караваев.
Лига чемпионов
III квалификационный раунд, первые игры
3 августа
20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1
20:00. "Будьё Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва) - 5:0
21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр) - 4:0
22:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Штурм" (Австрия) - 1:0
22:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения) - 5:0.
Отметим, что ответные матчи будут сыграны 9 августа.