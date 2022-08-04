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ЛЧ: Киевское "Динамо" обыграло "Штурм", "Црвена Звезда" разгромила "Пюник"

ЛЧ: Киевское "Динамо" обыграло "Штурм", "Црвена Звезда" разгромила "Пюник" Завершились первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
4 августа 2022 г. 00:58
ЛЧ: Киевское Динамо обыграло Штурм, Црвена Звезда разгромила Пюник

Завершились первые матчи III квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в последний игровой день было проведено 5 встреч.

Так, "Карабах» сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем", норвежский "Будьё Глимт" забил 5 безответных мячей литовскому "Жальгирису", а "Црвена Звезда" с аналогичным счетом разгромила "Пюник"

Киевское "Динамо" одержало победу в гостях над австрийским "Штурмом" со счетом 1:0. Гол забил на 28-й минуте Александр Караваев.

Лига чемпионов

III квалификационный раунд, первые игры

3 августа

20:00. "Карабах" (Азербайджан) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1

20:00. "Будьё Глимт" (Норвегия) - "Жальгирис" (Литва) - 5:0

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Аполлон" (Кипр) - 4:0

22:00. "Динамо" (Киев, Украина) - "Штурм" (Австрия) - 1:0

22:45. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Пюник" (Армения) - 5:0.

Отметим, что ответные матчи будут сыграны 9 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Kiyev "Dinamo"sundan qələbə, "Pünik" darmadağın olub

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