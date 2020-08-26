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ЛЧ: "Карабах" принимает чемпиона Молдовы

ЛЧ: "Карабах" принимает чемпиона Молдовы Сегодня "Карабах"сыграет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА.
Футбол
26 августа 2020 г. 07:46
ЛЧ: Карабах принимает чемпиона Молдовы

Сегодня "Карабах" сыграет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, агдамский клуб во втором отборочном раунде принимает в Баку чемпиона Молдовы "Шериф".

Встречу, которая начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, будет судить украинский арбитр ФИФА Николай Балакин.

Победитель пары продолжит свой путь в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Проигравшая сторона сыграет в третьем туре Лиги Европы.

Отметим, что в первом квалификационном раунде "Карабах" обыграл "Силекс" из Северной Македонии со счетом 4:0.

Лига чемпионов.

Второй квалификационный раунд

26 августа

20:00. "КАРАБАХ" (Азербайджан) - "ШЕРИФ" (Молдова)

Баку, стадион имени Тофика Бахрамова.

Главный судья - Николай Балакин (Украина).

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ" Moldova çempionunu qəbul edir

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