ЛЧ: "Карабах" принимает чемпиона Молдовы

Сегодня "Карабах" сыграет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, агдамский клуб во втором отборочном раунде принимает в Баку чемпиона Молдовы "Шериф".
Встречу, которая начнется в 20:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, будет судить украинский арбитр ФИФА Николай Балакин.
Победитель пары продолжит свой путь в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Проигравшая сторона сыграет в третьем туре Лиги Европы.
Отметим, что в первом квалификационном раунде "Карабах" обыграл "Силекс" из Северной Македонии со счетом 4:0.
Лига чемпионов.
Второй квалификационный раунд
26 августа
20:00. "КАРАБАХ" (Азербайджан) - "ШЕРИФ" (Молдова)
Баку, стадион имени Тофика Бахрамова.
Главный судья - Николай Балакин (Украина).