ЛЧ: "Бавария" обыграла "Арсенал" и вышла в полуфинал

Германский футбольный клуб "Бавария" дома со счетом 1:0 обыграл английский "Арсенал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Германский футбольный клуб "Бавария" дома со счетом 1:0 обыграл английский "Арсенал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, во встрече, которая проходила в Мюнхене, единственный мяч на 63-й минуте забил Йозуа Киммих. Первая игра прошла в Лондоне 9 апреля и завершилась со счетом 2:2.

"Бавария" является шестикратным победителем Лиги чемпионов, команда выигрывала турнир в 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 и 2020 годах. "Арсенал" играл в финале турнира один раз: в 2006 году лондонская команда уступила испанской "Барселоне".

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити", который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский "Интер".