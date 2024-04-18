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ЛЧ: "Бавария" обыграла "Арсенал" и вышла в полуфинал

ЛЧ: "Бавария" обыграла "Арсенал" и вышла в полуфинал Германский футбольный клуб "Бавария" дома со счетом 1:0 обыграл английский "Арсенал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Футбол
18 апреля 2024 г. 00:57
ЛЧ: Бавария обыграла Арсенал и вышла в полуфинал

Германский футбольный клуб "Бавария" дома со счетом 1:0 обыграл английский "Арсенал" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, во встрече, которая проходила в Мюнхене, единственный мяч на 63-й минуте забил Йозуа Киммих. Первая игра прошла в Лондоне 9 апреля и завершилась со счетом 2:2.

"Бавария" является шестикратным победителем Лиги чемпионов, команда выигрывала турнир в 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 и 2020 годах. "Арсенал" играл в финале турнира один раз: в 2006 году лондонская команда уступила испанской "Барселоне".

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Действующим победителем турнира является "Манчестер Сити", который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский "Интер".

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Bavariya” “Arsenal”ı yenərək yarımfinala vəsiqə qazanıb

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