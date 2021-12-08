ЛЧ: "Атлетико" вышла в 1/8 финала, "Милан" распрощался с еврокубками

Германский футбольный клуб "Лейпциг" дома со счетом 2:1 обыграл английский "Манчестер Сити" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лейпциге.

Итальянский "Милан" дома со счетом 1:2 проиграл английскому "Ливерпулю" в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро".

Как передает Report, в составе победителей голы забили Мохаммед Салах (36-я минута), Дивок Ориги (55). У "Милана" отличился Фикайо Томори (29).

В другом матче группы B испанский "Атлетико" в гостях обыграл португальский "Порту" со счетом 3:1, в составе победителей голы забили Антуан Гризман (56), Анхель Корреа (90), Родриго Де Паул (90+2), у проигравших отличился Сержиу Оливейра (90+5). На 67-й минуте красную карточку получил полузащитник "Атлетико" Янник Феррейра Карраско. Через три минуты был удален защитник "Порту" Венделл.

"Ливерпуль" стал победителем группы, одержав шесть побед в шести матчах. Второе место занял "Атлетико", испанский клуб набрал семь очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. "Порту" стал третьим (5) и вышел в Лигу Европы, "Милан" (4) завершил выступление в еврокубках нынешнего сезона.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Первые игры 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17 февраля 2022 года.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап, VI тур

Группа А.

21:45. ПСЖ (Франция) - "Брюгге" (Бельгия) - 4:1

21:45. "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия) - 2:1

Очки: "Манчестер Сити"- 12, ПСЖ - 11, "Лейпциг" - 7, "Брюгге" - 4.

Группа В.

00:00. "Милан" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 1:2

00:00. "Порту" (Португалия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания) - 1:3

Очки: "Ливерпуль" - 18, "Атлетико" - 7, "Порту" - 5, "Милан" - 4.

Группа C.

00:00. "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Бешикташ" (Турция) - 5:0

00:00. "Аякс" (Нидерланды) - "Спортинг" (Португалия) - 4:2

Очки: "Аякс" - 18, "Спортинг" - 9, "Боруссия" - 9, "Бешикташ" - 0.

Группа D.

00:00. "Реал Мадрид" (Испания) - "Интер" (Италия) - 2:0

00:00. "Шахтер" (Донецк, Украина) - "Шериф" (Молдова) - 1:1

Очки: "Реал Мадрид" - 15, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.

23:44

Германский футбольный клуб "Лейпциг" дома со счетом 2:1 обыграл английский "Манчестер Сити" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лейпциге.

Как передает Report, в составе победителей голы забили Доминик Собослаи (24-я минута) и Андре Силва (71). У "Манчестер Сити" отличился Рияд Марез (77). На 83-й минуте был удален защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер.

В другом матче группы A французский ПСЖ дома крупно обыграл бельгийский "Брюгге" со счетом 4:1. По итогам группового этапа "Манчестер Сити" и ПСЖ вышли в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое (12 очков) и второе (11) места соответственно. "Лейпциг" после шести игр набрал семь очков, занял третью строчку и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Брюгге" занял последнее место в группе, бельгийская команда набрала четыре очка.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Первые игры 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17 февраля 2022 года.