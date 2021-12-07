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ЛЧ: Разгром от ПСЖ, "Лейпциг" вышел в плей-офф Лиги Европы

ЛЧ: Разгром от ПСЖ, "Лейпциг" вышел в плей-офф Лиги Европы Германский футбольный клуб "Лейпциг" дома со счетом 2:1 обыграл английский "Манчестер Сити" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лейпциге.
Футбол
7 декабря 2021 г. 23:46
ЛЧ: Разгром от ПСЖ, Лейпциг вышел в плей-офф Лиги Европы

Германский футбольный клуб "Лейпциг" дома со счетом 2:1 обыграл английский "Манчестер Сити" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лейпциге.

Как передает Report, в составе победителей голы забили Доминик Собослаи (24-я минута) и Андре Силва (71). У "Манчестер Сити" отличился Рияд Марез (77). На 83-й минуте был удален защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер.

В другом матче группы A французский ПСЖ дома крупно обыграл бельгийский "Брюгге" со счетом 4:1. По итогам группового этапа "Манчестер Сити" и ПСЖ вышли в плей-офф Лиги чемпионов, заняв первое (12 очков) и второе (11) места соответственно. "Лейпциг" после шести игр набрал семь очков, занял третью строчку и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. "Брюгге" занял последнее место в группе, бельгийская команда набрала четыре очка.

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет 13 декабря. Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов будут сыграны 15, 16, 22 и 23 февраля 2022 года. Первые игры 1/16 финала Лиги Европы состоятся 17 февраля 2022 года.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоPSJ-dən darmadağın, "Leyptsiq" Avropa Liqasının pley-offuna vəsiqə qazanıb

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