О нас

Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной"

Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной" Испанский футболист Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной".
Футбол
28 мая 2025 г. 00:46
Ламин Ямаль продлил контракт с Барселоной

Испанский футболист Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 17-летним игроком рассчитано до 2031 года.

Ламин Ямаль представляет "Барселону" с 2023 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В этом сезоне Ямаль забил 18 голов за "Барселону" в 55 матчах различных турниров.

В составе сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат Европы 2024 года и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона Ламин Ямаль будет играть под десятым номером. Сейчас он выступает под 19-м. В разные годы под десятым номером в "Барселоне" играли Лионель Месси, Диего Марадона, Роналдинью, Ривалдо, Ромарио.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lamin Yamal “Barselona” ilə müqaviləsinin müddətini uzadıb

Другие новости из категории

Месси и Суарес объявили об основании собственного футбольного клуба в Уругвае
Месси и Суарес объявили об основании собственного футбольного клуба в Уругвае
28 мая 2025 г. 00:00
На чемпионате мира в Баку определились четыре четвертьфиналиста
На чемпионате мира в Баку определились четыре четвертьфиналиста
27 мая 2025 г. 23:14
На чемпионате мира по мини-футболу в Баку определился еще один четвертьфиналист
ФотоНа чемпионате мира по мини-футболу в Баку определился еще один четвертьфиналист
27 мая 2025 г. 23:11
Главный тренер сборной Азербайджана: Мы должны одержать безоговорочную победу на ЧМ по мини-футболу
Главный тренер сборной Азербайджана: Мы должны одержать безоговорочную победу на ЧМ по мини-футболу
27 мая 2025 г. 23:03
Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу: Мы выбили из борьбы самого серьезного соперника на мундиале
Капитан сборной Азербайджана по мини-футболу: Мы выбили из борьбы самого серьезного соперника на мундиале
27 мая 2025 г. 22:32
Азербайджанская сборная по мини-футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Баку
ФотоАзербайджанская сборная по мини-футболу вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Баку
27 мая 2025 г. 21:47
Сборная Венгрии вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку
Сборная Венгрии вышла в 1/4 финала чемпионата мира по мини-футболу в Баку
27 мая 2025 г. 20:27
Капитан сборной Англии: На Национальной арене гимнастики в Баку созданы все условия для подготовки к матчам
Капитан сборной Англии: На Национальной арене гимнастики в Баку созданы все условия для подготовки к матчам
27 мая 2025 г. 20:10
В Баку определился первый четвертьфиналист ЧМ по мини-футболу
ФотоВ Баку определился первый четвертьфиналист ЧМ по мини-футболу
27 мая 2025 г. 18:57
Футболист сборной Азербайджана перешел в нидерландский клуб
Футболист сборной Азербайджана перешел в нидерландский клуб
27 мая 2025 г. 18:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi