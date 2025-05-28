Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной"

Испанский футболист Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной".

Испанский футболист Ламин Ямаль продлил контракт с "Барселоной".

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 17-летним игроком рассчитано до 2031 года.

Ламин Ямаль представляет "Барселону" с 2023 года. В составе клуба он стал двукратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. В этом сезоне Ямаль забил 18 голов за "Барселону" в 55 матчах различных турниров.

В составе сборной Испании Ямаль выиграл чемпионат Европы 2024 года и был признан лучшим молодым игроком турнира.

Ранее сообщалось, что со следующего сезона Ламин Ямаль будет играть под десятым номером. Сейчас он выступает под 19-м. В разные годы под десятым номером в "Барселоне" играли Лионель Месси, Диего Марадона, Роналдинью, Ривалдо, Ромарио.