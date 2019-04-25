"Лацио" обыграл "Милан" в ответном матче полуфинала Кубка Италии

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между "Миланом" и "Лацио".

Как передаёт Report, победу в матче, проходившем на "Сан-Сиро", одержал римский клуб со счётом 1:0.

Единственный гол в игре был забит на 58-й минуте. Результативным ударом отметился Хоакин Корреа. Результативную передачу на свой счёт записал Чиро Иммобиле.

Победа позволила "Лацио" выйти в финал турнира. Напомним, первый матч между командами завершился нулевой ничьей. Соперником римского клуба в финальной встрече будет победитель пары "Фиорентина" - "Аталанта". Первая игра между командами, которая проходила во Флоренции, завершилась результативной ничьей - 3:3. Ответный матч "Аталанта" и "Фиорентина" сыграют в Бергамо в четверг, 25 апреля.