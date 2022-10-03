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Ла Лига: «Реал» впервые в сезоне потерял очки

Ла Лига: «Реал» впервые в сезоне потерял очки 2 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, где «Реал» играл с «Осасуной».
Футбол
3 октября 2022 г. 00:56
Ла Лига: «Реал» впервые в сезоне потерял очки

2 октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде проходил матч 7-го тура чемпионата Испании по футболу, где «Реал» играл с «Осасуной».

Как передает Report, финальный свисток Гильермо Куадра Фернандеса зафиксировал в матче ничью — 1:1.

Счёт в матче был открыт на 43-й минуте: мяч залетел в ворота «Осасуны» после прямого навеса Винисиуса с левого фланга.

«Осасуна» сравняла счёт на 51-й: Унай Гарсия навесил с правого фланга, Кике выиграл верх и пробил затылком, сумев закинуть мяч за шиворот Лунину.

На 78-й минуте Давид Гарсия толкнул Карима Бензема двумя руками в спину. Арбитр показал ему красную карточку и дал пенальти в ворота гостей. Однако француз 11-метровый удар не реализовал, а через несколько минут его гол был отменен из-за офсайда.

Таким образом, «Реал» набрал 19 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. «Осасуна» (13) — шестая.

Отметим, что в следующем матче «Реал» сыграет против «Барселоны» 16 октября.

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