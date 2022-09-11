О нас

Ла Лига: «Реал» дома разгромил «Мальорку»

Ла Лига: «Реал» дома разгромил «Мальорку» «Реал» дома одержал волевую победу над «Мальоркой» в 5-м туре чемпионата Испании.
Футбол
11 сентября 2022 г. 19:35
Ла Лига: «Реал» дома разгромил «Мальорку»

«Реал» дома одержал волевую победу над «Мальоркой» в 5-м туре чемпионата Испании.

Как передает Report, матч завершился со счетом 4:1.

Первым забили гости, отличился Мурики. В конце первого тайма полузащитник «Реала» Вальверде сравнял счет после сольного прохода.

Во втором тайме забивали только игроки «сливочных»: Винисиус, Родриго и Антонио Рюдигер. Для немецкого защитника гол стал дебютным в составе мадридского клуба.

Отметим, что «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 15 очками. «Мальорка» на 13-й строчке с 5 очками.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Атлетико» 18 сентября, а «Мальорка» примет дома «Альмерию» 17-го числа.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Лига 1: Соперник «Карабаха» потерпел поражение
ВидеоЛига 1: Соперник «Карабаха» потерпел поражение
11 сентября 2022 г. 19:57
РПЛ: «Факел» обыграл «Локомотив» и одержал первую победу за 21 год
РПЛ: «Факел» обыграл «Локомотив» и одержал первую победу за 21 год
11 сентября 2022 г. 19:25
Капитан Барселоны продолжит карьеру в США
Капитан "Барселоны" продолжит карьеру в США
11 сентября 2022 г. 17:29
Хави обновил рекорд Зидана
Хави обновил рекорд Зидана
11 сентября 2022 г. 17:20
Левандовски побил показатель результативности Роналду
Левандовски побил показатель результативности Роналду
11 сентября 2022 г. 15:24
Карабах ухудшил позицию в мировом рейтинге футбольных клубов
"Карабах" ухудшил позицию в мировом рейтинге футбольных клубов
11 сентября 2022 г. 14:29
Поступили в продажу билеты на матч Карабах - Нант
Поступили в продажу билеты на матч "Карабах" - "Нант"
11 сентября 2022 г. 12:50
Стали известны судьи матча Хайдук - Габала
Стали известны судьи матча "Хайдук" - "Габала"
11 сентября 2022 г. 11:43
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут заключительные матчи VI тура
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут заключительные матчи VI тура
11 сентября 2022 г. 08:53
Суд вынес наказание студенту за твит в адрес нападающего ПСЖ Мбаппе
Суд вынес наказание студенту за твит в адрес нападающего ПСЖ Мбаппе
11 сентября 2022 г. 08:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi