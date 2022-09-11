Ла Лига: «Реал» дома разгромил «Мальорку»

«Реал» дома одержал волевую победу над «Мальоркой» в 5-м туре чемпионата Испании.

«Реал» дома одержал волевую победу над «Мальоркой» в 5-м туре чемпионата Испании.

Как передает Report, матч завершился со счетом 4:1.

Первым забили гости, отличился Мурики. В конце первого тайма полузащитник «Реала» Вальверде сравнял счет после сольного прохода.

Во втором тайме забивали только игроки «сливочных»: Винисиус, Родриго и Антонио Рюдигер. Для немецкого защитника гол стал дебютным в составе мадридского клуба.

Отметим, что «Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании с 15 очками. «Мальорка» на 13-й строчке с 5 очками.

В следующем туре «Реал» на выезде сыграет с «Атлетико» 18 сентября, а «Мальорка» примет дома «Альмерию» 17-го числа.