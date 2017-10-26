Ла Лига Испании переходит на систему видеоповтора

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ С сезона 2018/2019 в испанской Ла Лиге будет использоваться система видеопомощи арбитрам (VAR).

Как сообщает Report со ссылкой на радио Cadena SER, президент Королевской испанской футбольной федерации Хуан Луис Ларреа намерен последовать примеру итальянской Серии А и немецкой Бундеслиги.

"Это наше намерение. Технологии внедряются в футбол, и нам нужно это принять. Планируем ввести видеопомощь в следующем сезоне", - сказал Ларреа в эфире радиостанции Cadena SER.

Отметим, Ла Лига – единственный из пяти ведущих европейских чемпионатов, в котором нет даже технологии определения взятия ворот.