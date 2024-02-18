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Ла Лига: Дубль Левандовского помог "Барселоне" победить "Сельту"

Ла Лига: Дубль Левандовского помог "Барселоне" победить "Сельту" "Барселона" победила "Сельту" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
18 февраля 2024 г. 00:51
Ла Лига: Дубль Левандовского помог Барселоне победить Сельту

"Барселона" победила "Сельту" в матче 25-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Виго, завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев отличился Яго Аспас (47-я минута). У гостей дублем отметился Роберт Левандовский (45; 90+7 - с пенальти).

"Барселона" (54 очка) поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" (20) располагается на 17-й строчке.

В следующем туре каталонский клуб 24 февраля сыграет с "Хетафе", а "Сельта" днем позже на выезде встретится с "Кадисом".

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