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Ла Лига: "Барселона" гарантировала себе серебряные медали

Ла Лига: "Барселона" гарантировала себе серебряные медали На стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Хетафе» принимал «Барселону». Команды не сумели выявить победителя, счет встречи - 0:0.
Футбол
16 мая 2022 г. 00:39
Ла Лига: Барселона гарантировала себе серебряные медали

На стадионе "Колисеум Альфонсо Перес" в Хетафе в рамках 37-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 "Хетафе" принимал "Барселону". Команды не сумели выявить победителя, счет встречи - 0:0.

Как передает Report, благодаря ничьей, "Барселона" после 37 сыгранных туров набрала 73 очка. У ее ближайшего преследователя - "Атлетико" - 68 очков. За тур до окончания первенства у "матрасников" нет шансов догнать каталонский клуб.

В заключительном 38-м туре Примеры сезона-2021/2022 "Барселона" сыграет с "Вильярреалом". Встреча пройдет 22 мая на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне. Лидирует в соревнованиях мадридский "Реал", у него 85 очков после 37 туров. "Сливочные" досрочно стали чемпионами Испании.

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