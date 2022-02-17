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Ла Лига: "Атлетико" проиграл аутсайдеру

Ла Лига: "Атлетико" проиграл аутсайдеру Состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и "Леванте". Команды встречались на стадионе "Ванда Метрополитано".
Футбол
17 февраля 2022 г. 01:33
Ла Лига: Атлетико проиграл аутсайдеру

Состоялся матч 21-го тура чемпионата Испании между мадридским "Атлетико" и "Леванте". Команды встречались на стадионе "Ванда Метрополитано".

Как передает Report, противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в матче на 54-й минуте забил Гонсало Мелеро после передачи Хорхе де Фрутоса.

"Леванте" имеет в своем активе 14 очков после 23 игр в чемпионате Испании и находится на последнем, 20-м, месте в зоне вылета в чемпионате. "Атлетико" занимает пятое место в чемпионате. У команды Диего Симеоне 39 очков. Мадридский "Реал" лидирует в испанском национальном первенстве. "Севилья" располагается на втором месте в турнире. "Бетис" замыкает тройку лучших команд чемпионата.

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