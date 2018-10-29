Л. Суарес: "Барселона" показала, что является отличной командой и без Месси

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Форвард каталонской «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал победу в домашнем матче 10-го тура испанской Примеры с мадридском «Реалом» (5:1).

Как сообщает Report, 31-летний уругваец оформил хет-трик.

«Во втором тайме «Реал» хотел исправить ситуацию, начал создавать моменты и забил гол. Соперник продолжал атаковать, но мы проделали хорошую работу. Нам удалось воспользоваться свободными зонами.

Конечно, лучше, когда Лионель Месси играет вместе с нами, он лучший футболист мира. Но как команда мы должны гордиться своей игрой. Показали, что являемся отличной командой с хорошим тренером и без Месси», — приводит слова Суареса Marca.

«Барселона», набрав 21 очко, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, «Реал» (14) занимает 9-е место.

В следующем туре каталонская команда на выезде сыграет с «Райо Вальекано», а мадридский клуб дома встретится с «Вальядолидом». Оба матча состоятся 3 ноября.