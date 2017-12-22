"Кяпяз" встретится с командой Георге Хаджи

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Определился первый соперник азербайджанской команды "Кяпяз", которая проведет проверочный матч во время учебно-тренировочного сбора в турецкой Анталье.

Как сообщает Report, гянджинская команда встретится с румынским клубом "Вииторул".

Дата проведения матча с командой, главным тренером которой является Георге Хаджи, пока неизвестна. Информацию распространил официальный сайт представителя Констанцы.

Отметим, что "Кяпяз" пройдет подготовку в Анталье с 17 января по 2 февраля 2018 года.