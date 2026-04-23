"Кяпаз" не сможет играть в Гяндже в этом сезоне, ФИФА в мае проведет инспекцию стадиона - ЭКСКЛЮЗИВ

Азербайджанский футбольный клуб "Кяпаз" не сможет играть на домашнем стадионе в Гяндже до конца текущего сезона.

Как передает Report, ранее сообщалось о возможности проведения игр на арене в мае, однако этот план не осуществим.

Основная причина – обновление травяного покрова. Так, посев на арене проведен 15 апреля, а для полной готовности травяного покрова требуется от 45 до 60 дней, что не позволяет завершить работы к маю.

Кроме того, на арене еще не завершены некоторые работы: необходимо полностью подготовить раздевалки стадиона и ряд технических деталей.

В конце мая представители ФИФА планируют провести инспекцию арены. Это связано с возможностью проведения одного из матчей молодежного чемпионата мира U-20 в Гяндже в 2027 году при совместной организации Узбекистана и Азербайджана.

Отметим, что из-за ремонтных работ "Кяпаз" уже три сезона проводит домашние матчи за пределами родного стадиона - в городах Габала, Товуз и Евлах.

Возвращение "Кяпаза" на стадион в Гяндже запланировано на сезон 2026/2027.