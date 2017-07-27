Кямран Агаев подписал контракт с чешским клубом "Млада Болеслав"

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Вратарь сборной Азербайджана по футболу Кямран Агаев подписал контракт с чешским клубом "Младa Болеслав".

Как сообщает Report, 31-летний голкипер подписал соглашение на 1+1 год.

Одноименный представитель города Млада Болеслав уже внес имя игрока нашей сборной в список на матч против "Скендербеу" в рамках третьего классификационного тура Евролиги.

В новой команде он будет играть под номером 30.

Отметим, что Кямран Агаев провел последний сезон в португальском “Боавишта”. 17 апреля этого года он разорвал контракт с португальским клубом.