Квабена Овусу: Я перешел в "Ференцварош", чтобы играть в Лиге чемпионов

Я перешел эту команду ("Ференцварош" - ред.), чтобы снова сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.

Я перешел эту команду ("Ференцварош" - ред.), чтобы снова сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , об этом сказал ганский футболист Квабена Овусу, который перешел из "Карабаха" в венгерский клуб "Ференцварош".

Он отметил, что хочет помочь команде достичь поставленных целей: "Мы должны работать вместе, чтобы добиться результата".

Детали подписанного с 26-летним футболистом контракта не раскрываются.

Напомним, что "Карабах" и "Ференцварош" встречались в рамках третьего отборочного раунда ЛЧ. "Скакуны" не дали никаких шансов венгерскому клубу, сыграв вничью (1:1) в Баку и одержав победу в ответном матче на выезде со счетом 1:3.