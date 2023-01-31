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Квабена Овусу: Я перешел в "Ференцварош", чтобы играть в Лиге чемпионов

Квабена Овусу: Я перешел в "Ференцварош", чтобы играть в Лиге чемпионов Я перешел эту команду ("Ференцварош" - ред.), чтобы снова сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.
Футбол
31 января 2023 г. 00:58
Квабена Овусу: Я перешел в Ференцварош, чтобы играть в Лиге чемпионов

Я перешел эту команду ("Ференцварош" - ред.), чтобы снова сыграть в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, об этом сказал ганский футболист Квабена Овусу, который перешел из "Карабаха" в венгерский клуб "Ференцварош".

Он отметил, что хочет помочь команде достичь поставленных целей: "Мы должны работать вместе, чтобы добиться результата".

Детали подписанного с 26-летним футболистом контракта не раскрываются.

Напомним, что "Карабах" и "Ференцварош" встречались в рамках третьего отборочного раунда ЛЧ. "Скакуны" не дали никаких шансов венгерскому клубу, сыграв вничью (1:1) в Баку и одержав победу в ответном матче на выезде со счетом 1:3.

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Версия на азербайджанском языке Kvabena Ovusu: "Ferentsvaroş"a Çempionlar Liqasında oynamaq üçün gəldim"

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