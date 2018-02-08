Кубок мира по футболу доставят в Баку на специальном самолете

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Кубок мира по футболу доставят в Баку утром 9 февраля на специальном самолете.

Как сообщает Report, высшую награду будет сопровождать завоевавший золотую медаль в составе сборной Франции на чемпионате мира 1998 года Кристиан Карамбе.

Пресс-конференция для представителей местных СМИ пройдет в 11:00 в отеле "Hilton". Затем кубок увезут в торговый центр "Gənclik Mall", где его смогут увидеть жители города и гости.

Кубок мира будет демонстрироваться с 13:00 до 19:00.

Отметим, что Кубок мира выходит в мировой тур уже в 4-й раз. Визит организован в рамках совместного сотрудничества компании "Coca-Cola" со своим долгосрочным партнером в Азербайджане - АФФА.