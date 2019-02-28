Кубок Лиги Европы будет представлен в Баку в мае

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Кубок Лиги Европы УЕФА будет представлен в нескольких европейских городах.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, мероприятие носит благотворительный характер.

Пришедшие на мероприятие болельщики и футболисты смогут передать сирийским беженцам в Иордании использованную обувь и обувь, которую не желают носить.

5-9 марта кубок представят в Женеве (Швейцария), 22-23 марта - в Севильи (Испания), 29-30 марта - в Берлине (Германия), 5-6 апреля - в Лондоне (Англия), 12 апреля - в Милане (Италия), 20 апреля - в Москве (Россия), 10 мая - в Париже (Франция), 16 мая - в Баку.

Трофей будут сопровождать звездные футболисты - Лотар Маттеус, Деку, Андрес Палоп и Эйдур Гудьонсен.

Отметим, что финал Лиги Европы пройдет 29 мая на Бакинском олимпийском стадионе.