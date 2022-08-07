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Кубок Италии: "Торино" разгромил "Палермо" 

Кубок Италии: "Торино" разгромил "Палермо"  Завершился первый раунд Кубка Италии, в котором "Торино" принимал "Палермо".
Футбол
7 августа 2022 г. 02:55
Кубок Италии: Торино разгромил Палермо 

Завершился первый раунд Кубка Италии, в котором "Торино" принимал "Палермо".

Как передает Report, встреча прошла в Торино на стадионе "Олимпико ди Торино" и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Первый тайм завершился без забитых мячей. На 54-й минуте Саша Лукич открыл счет в матче. На 73-й минуте Неманья Радоньич удвоил преимущество "Торино". Спустя шесть минут Пьетро Пеллегри довел счет до разгромного, поставив окончательную точку в этой встрече.

Действующим победителем Кубка Италии является "Интер", который в финальном матче турнира одержал победу над "Ювентусом".

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