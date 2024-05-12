Премьер-лига: "Сабах" на выезде проиграл "Габале"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 34-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялся очередной матч 34-го тура.

Как сообщает Report , в первой игре дня встречались "Габала" и "Сабах".

Матч в Габале завершился победой хозяев со счетом 2:0. За победителей голы забили Эйюб Аллаш на 33-й минуте и Клесио Баук на 45+1-й минуте.

На 65-й минуте Давид Волков получил прямую красную карточку и оставил столичный клуб в меньшинстве.

"Габала" увеличила количество очков до 23, "Сабах" находится на 4-м месте с 52 баллами. Габалинцы потеряли шансы остаться в высшем дивизионе и покинут его по окончании сезона, бакинцы же борются за выход в еврокубки.

Отметим, что ранее "Нефтчи" разгромил "Кяпаз" (5:1), "Туран Товуз" обыграл "Араз-Нахчыван" - 1:0, а "Карабах" с аналогичным счетом выиграл у "Зиря".