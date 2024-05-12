Детали ухода Мбаппе из "ПСЖ": Игрок хотел перейти только в "Реал"

Популярный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился подробностями трансферной истории за последние годы нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе после официального объявления футболистом об уходе из клуба.

Популярный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился подробностями трансферной истории за последние годы нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе после официального объявления футболистом об уходе из клуба.

Как передает Report , детали журналист привел на своей странице в соцсети Х.

По его информации, Килиан Мбаппе никогда не хотел участвовать в переговорах с клубами английской Премьер-лиги за последние два года.

"Прошлым летом он также отказался от зарплаты в € 200 млн за сезон от клубов Саудовской Аравии. Причина: он хотел перейти только в "Реал" и не разочаровывать президента Флорентино Переса ещё раз после июня 2022 года", — написал инсайдер.

Многие СМИ, а также инсайдеры утверждают, француз летом станет игроком "Реала". О его переходе в мадридский клуб могут объявить после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.