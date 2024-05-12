Детали ухода Мбаппе из "ПСЖ": Игрок хотел перейти только в "Реал"

Популярный журналист и инсайдер Фабрицио Романо поделился подробностями трансферной истории за последние годы нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе после официального объявления футболистом об уходе из клуба.
Как передает
По его информации, Килиан Мбаппе никогда не хотел участвовать в переговорах с клубами английской Премьер-лиги за последние два года.
"Прошлым летом он также отказался от зарплаты в € 200 млн за сезон от клубов Саудовской Аравии. Причина: он хотел перейти только в "Реал" и не разочаровывать президента Флорентино Переса ещё раз после июня 2022 года", — написал инсайдер.
Многие СМИ, а также инсайдеры утверждают, француз летом станет игроком "Реала". О его переходе в мадридский клуб могут объявить после финала Лиги чемпионов, который состоится 1 июня.