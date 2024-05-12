"Арсенал" обыграл "МЮ" и вернулся на первое место в таблице АПЛ

Лондонский "Арсенал" минимально обыграл на выезде "Манчестер Юнайтед" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Лондонский "Арсенал" минимально обыграл на выезде "Манчестер Юнайтед" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

Как сообщает Report , игру судил Пол Тирни.

Автором единственного гола стал Леандро Троссард. Нападающий лондонского клуба отличился на 20-й минуте.

Таким образом, "Арсенал" набрал 86 очков за 37 матчей в чемпионате Англии. Лондонский клуб вернулся на первое место в турнирной таблице. "Манчестер Сити" располагается на втором месте, имея на своём счету 85 очков. При этом у "горожан" игра в запасе. "Манчестер Юнайтед", у которого 54 балла, идёт восьмым.