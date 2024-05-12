Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Сабаил"

В Сумгайыте подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

В Сумгайыте подведены итоги 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , одноименная команда принимала у себя бакинский "Сабаил".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В составе победителей отличился Казимир Нинга (41'(П), 45'). На 4-й добавленной к основному времени матча минуте Александр Рамалингом отыграл один из пропущенных мячей столичного клуба.

Увеличив количество очков до 54, "Сумгайыт" поднялся на 2-ю строчку турнирной таблицы, "Сабаил" идет седьмым, набрав 42 балла.

В первом матче дня "Габала" дома обыграла "Сабах" - 2:0.

Отметим, что ранее "Нефтчи" разгромил "Кяпаз" (5:1), "Туран Товуз" обыграл "Араз-Нахчыван" - 1:0, а "Карабах" с аналогичным счетом выиграл у "Зиря".