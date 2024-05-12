Сегодня будут проведены последние игры 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Сначала "Габала" из одноименного города примет бакинский "Сабах". Хозяева потеряли шансы остаться в высшем дивизионе и покинут его по окончании сезона, бакинцы же борются за выход в еврокубки. "Габала" идет последней, набрав всего 20 очков после 33 игр. Столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 52 баллами.
Во второй встрече дня, которая состоится в Сумгайыте, одноименная команда примет бакинский "Сабаил". Сумгайытцы расположились на пятой строчке в чемпионате, у них в активе 51 очко, гости отстают от них на две позиции, набрав на 9 очков меньше.
Премьер-лига Азербайджана
XXXIV тур
17:00. "Габала" – "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Эркин Гусейнов
Габалинский городской стадион
19:30. "Сумгайыт" – "Сабаил"
Судьи: Раван Гамзазаде, Кямран Байрамов, Ширмамед Мамедов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Рагим Гасанов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде.
Отметим, что ранее "Нефтчи" разгромил "Кяпаз" (5:1), "Туран Товуз" обыграл "Араз-Нахчыван" - 1:0, а "Карабах" с аналогичным счетом выиграл у "Зиря".