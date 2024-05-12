Сегодня будут проведены последние игры 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу

Сегодня будут проведены последние игры 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будут проведены последние игры 34-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в последний день будет сыграно два матча.

Сначала "Габала" из одноименного города примет бакинский "Сабах". Хозяева потеряли шансы остаться в высшем дивизионе и покинут его по окончании сезона, бакинцы же борются за выход в еврокубки. "Габала" идет последней, набрав всего 20 очков после 33 игр. Столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице с 52 баллами.

Во второй встрече дня, которая состоится в Сумгайыте, одноименная команда примет бакинский "Сабаил". Сумгайытцы расположились на пятой строчке в чемпионате, у них в активе 51 очко, гости отстают от них на две позиции, набрав на 9 очков меньше.

Премьер-лига Азербайджана

XXXIV тур

17:00. "Габала" – "Сабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Эркин Гусейнов

Габалинский городской стадион

19:30. "Сумгайыт" – "Сабаил"

Судьи: Раван Гамзазаде, Кямран Байрамов, Ширмамед Мамедов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Рагим Гасанов

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

Сумгаитский городской стадион имени М.Гусейнзаде.

Отметим, что ранее "Нефтчи" разгромил "Кяпаз" (5:1), "Туран Товуз" обыграл "Араз-Нахчыван" - 1:0, а "Карабах" с аналогичным счетом выиграл у "Зиря".