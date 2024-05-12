"Челси" вырвал победу у "Ноттингема" и сравнялся с "Ньюкаслом" по очкам

Лондонский "Челси" со счётом 2:3 на выезде обыграл "Ноттингем Форест" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский "Челси" со счётом 2:3 на выезде обыграл "Ноттингем Форест" в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

Как сообщает Report , команды играли на стадионе "Сити Граунд" в Ноттингеме. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Тони Харрингтоном.

На восьмой минуте счёт открыл полузащитник "Челси" Михаил Мудрик с передачи Коула Палмера. Через восемь минут ответный мяч "Ноттингема" забил защитник Вилли Боли. Ему ассистировал Морган Гиббс-Уайт. На 74-й минуте нападающий Каллум Хадсон-Одои вывел хозяев вперёд с передачи Моргана Гиббс-Уайта. Через шесть минут нападающий "Челси" Рахим Стерлинг сравнял счёт. Победу гостям на 82-й минуте принёс нападающий Николас Джексон.

"Челси" занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 57 очков за 36 матчей. "Ноттингем Форест" находится на 17-й строчке, заработав 29 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет "Манчестер Сити" (85).