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АМОР провел в Москве турнир по мини-футболу

АМОР провел в Москве турнир по мини-футболу В рамках VII Универсиады, организованной Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), 12 мая на базе стадиона ЦСКА в Москве был проведен турнир по мини-футболу.
Футбол
13 мая 2024 г. 01:16
АМОР провел в Москве турнир по мини-футболу

В рамках VII Универсиады, организованной Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), 12 мая на базе стадиона ЦСКА в Москве был проведен турнир по мини-футболу.

Как сообщает российское бюро Report, за звание лучшей команды сразились более 20 коллективов, состоящих из студентов и выпускников 15 столичных вузов.

По итогам соревнований третье место заняла команда Российской таможенной академии (РТА), второе место - представители Российского университета дружбы народов (РУДН). Победителем турнира стал коллектив Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ).

Напомним, что АМОР провел свою седьмую Универсиаду, в рамках которой также были организованы турниры по шахматам, шашкам, настольному теннису, волейболу и футболу.

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