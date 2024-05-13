АМОР провел в Москве турнир по мини-футболу

В рамках VII Универсиады, организованной Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), 12 мая на базе стадиона ЦСКА в Москве был проведен турнир по мини-футболу.

В рамках VII Универсиады, организованной Азербайджанским молодежным объединением России (АМОР), 12 мая на базе стадиона ЦСКА в Москве был проведен турнир по мини-футболу.

Как сообщает российское бюро Report , за звание лучшей команды сразились более 20 коллективов, состоящих из студентов и выпускников 15 столичных вузов.

По итогам соревнований третье место заняла команда Российской таможенной академии (РТА), второе место - представители Российского университета дружбы народов (РУДН). Победителем турнира стал коллектив Московского государственного медико-стоматологического университета (МГМСУ).

Напомним, что АМОР провел свою седьмую Универсиаду, в рамках которой также были организованы турниры по шахматам, шашкам, настольному теннису, волейболу и футболу.