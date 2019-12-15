​Кубок Азербайджана: Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала

Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первый игровой день состоятся два матча. Так, на Габалинском городском стадионе одноименный клуб в родных стенах примет столичный "Сабах". А на стадионе "АСКО Арена "Сабаил» встретится с "Зиря".

Прошлогодние победители Кубка Азербайджана в третий раз встретятся с бакинским представителем. В двух предыдущих матчах победила "Габала". Эти команды завершили первую половину сезона в Премьер-лиге с 6 очками и делят между собой 6-7 места.

"Сабаил" и "Зиря", встретившиеся неделю назад, сыграют друг с другом вновь.

В проведенном, 8 декабря в XI туре матча Премьер-лиги победу одержали с крупным счетом 4:1 футболисты "Зиря". В настоящее время, клуб "Зиря" набрав 17 очков занимает пятое место, а "Сабаил" с 12 очками замыкает турнирную таблицу.

Кубок Азербайджана

1/4 финала, первые матчи

15 декабря

15:00. "Габала" - "Сабах"

Габала, Городской стадион.

Судья: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Камранбей Рагимов.

17:00. "Сабаил" - "Зиря"

Баку, стадион "АСКО Арена".

Судьи: Камал Умудлу, Мубариз Гашимов, Джаваншир Юсифов, Фарид Гаджиев.

Отметим, что 16 декабря состоятся еще два матча 1/4 финала Кубка страны: "Нефтчи" - "Сумгайыт", "Карабах" - "Кешля".