​Кубок Азербайджана: Сегодня состоятся первые матчи 1/4 финала

Сегодня пройдут первые четвертьфинальные матчи Кубка Азербайджана по футболу.
Как передает Report, в первый игровой день состоятся два матча. Так, на Габалинском городском стадионе одноименный клуб в родных стенах примет столичный "Сабах". А на стадионе "АСКО Арена "Сабаил» встретится с "Зиря".
Прошлогодние победители Кубка Азербайджана в третий раз встретятся с бакинским представителем. В двух предыдущих матчах победила "Габала". Эти команды завершили первую половину сезона в Премьер-лиге с 6 очками и делят между собой 6-7 места.
"Сабаил" и "Зиря", встретившиеся неделю назад, сыграют друг с другом вновь.
В проведенном, 8 декабря в XI туре матча Премьер-лиги победу одержали с крупным счетом 4:1 футболисты "Зиря". В настоящее время, клуб "Зиря" набрав 17 очков занимает пятое место, а "Сабаил" с 12 очками замыкает турнирную таблицу.
Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые матчи
15 декабря
15:00. "Габала" - "Сабах"
Габала, Городской стадион.
Судья: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Камранбей Рагимов.
17:00. "Сабаил" - "Зиря"
Баку, стадион "АСКО Арена".
Судьи: Камал Умудлу, Мубариз Гашимов, Джаваншир Юсифов, Фарид Гаджиев.
Отметим, что 16 декабря состоятся еще два матча 1/4 финала Кубка страны: "Нефтчи" - "Сумгайыт", "Карабах" - "Кешля".
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