Кубок Азербайджана: Вход на матч "Нефтчи" — ЦСКА будет бесплатным
Футбол
- 27 октября, 2025
- 21:29
Вход на матч "Нефтчи" – ЦСКА в рамках 2-го квалификационного этапе Кубка Азербайджана по футболу будет бесплатным.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе "нефтяников".
Бесплатные билеты можно получить только онлайн через мобильное приложение "Нефтчи" или официальный сайт клуба.
Отметим, что на человека можно получить лишь один билет на все секторы, кроме Forza и VIP. В кассах стадиона билеты продаваться не будут.
Игра пройдет на Palms Sports Arena в Баку состоится 29 октября, старт запланирован на 19:00.
