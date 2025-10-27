Кубок Азербайджана: Вход на матч "Нефтчи" — ЦСКА будет бесплатным

Вход на матч "Нефтчи" – ЦСКА в рамках 2-го квалификационного этапе Кубка Азербайджана по футболу будет бесплатным.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе "нефтяников".

Бесплатные билеты можно получить только онлайн через мобильное приложение "Нефтчи" или официальный сайт клуба.

Отметим, что на человека можно получить лишь один билет на все секторы, кроме Forza и VIP. В кассах стадиона билеты продаваться не будут.

Игра пройдет на Palms Sports Arena в Баку состоится 29 октября, старт запланирован на 19:00.