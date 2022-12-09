О нас

Кубок Азербайджана: Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала

Кубок Азербайджана: Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Футбол
9 декабря 2022 г. 07:35
Кубок Азербайджана: Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала

Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Кяпаз" примет "Туран Товуз". Матч состоится на городском стадионе Гянджи и начнется в 14:00. Судить встречу будет Рауф Аллахвердиев.

Команды до этого не встречались в рамках Кубка Азербайджана.

Во втором матче дня на "АСКО Арене" сойдутся "Сабах" и "Сабаил". Главным арбитром назначен Ниджат Исмаиллы. Эти клубы также не проводили между собой кубковых матчей.

Кубок Азербайджана

1/4 финала, первые игры

9 декабря (пятница)

14:00. "Кяпаз" - "Туран Товуз"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Джаваншир Юсуфов, Муслим Алиев, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Гянджинский городской стадион.

17:00. "Сабаил" - "Сабах"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Кямран Байрамов, Вюсал Мамедов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
"АСКО Арена".

Отметим, что в предыдущих играх 1/4 финала "Зиря" выиграла дома у "Нефтчи" со счетом 1:0, а "Карабах" сыграл вничью с "Габала" - 2:2. Ответные матчи состоятся 19-20 декабря.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Kuboku: Bu gün 1/4 finalın daha 2 oyunu keçiriləcək

Другие новости из категории

Президент ПСЖ: Месси хочет остаться в клубе
Президент ПСЖ: Месси хочет остаться в клубе
9 декабря 2022 г. 02:09
Гурбан Гурбанов про игру с Габалой: Это был настоящий кубковый матч
Гурбан Гурбанов про игру с "Габалой": Это был настоящий кубковый матч
8 декабря 2022 г. 22:58
Главный тренер Габалы: Я наслаждался игрой с Карабахом
Главный тренер "Габалы": Я наслаждался игрой с "Карабахом"
8 декабря 2022 г. 22:52
Кубок Азербайджана: В матче Карабах - Габала зафиксирована результативная ничья
Кубок Азербайджана: В матче "Карабах" - "Габала" зафиксирована результативная ничья
8 декабря 2022 г. 22:35
Экс-футболист сербского клуба погиб в ДТП
Экс-футболист сербского клуба погиб в ДТП
8 декабря 2022 г. 19:00
Стали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕ
Стали известны соперники сборной Азербайджана U-17 на отборочном этапе ЧЕ
8 декабря 2022 г. 15:17
Кубок Азербайджана: «Зиря» примет «Нефтчи», «Карабах» примет «Габалу»
Кубок Азербайджана: «Зиря» примет «Нефтчи», «Карабах» примет «Габалу»
8 декабря 2022 г. 07:30
Милан договорился о переходе с вратарем Аталанты
"Милан" договорился о переходе с вратарем "Аталанты"
7 декабря 2022 г. 18:22
Определено место проведения матча Азербайджан-Швеция
Определено место проведения матча Азербайджан-Швеция
7 декабря 2022 г. 14:45
Медики сообщили об улучшении состояния Пеле
Медики сообщили об улучшении состояния Пеле
6 декабря 2022 г. 23:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi