Кубок Азербайджана: Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала

Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первом матче дня "Кяпаз" примет "Туран Товуз". Матч состоится на городском стадионе Гянджи и начнется в 14:00. Судить встречу будет Рауф Аллахвердиев.

Команды до этого не встречались в рамках Кубка Азербайджана.

Во втором матче дня на "АСКО Арене" сойдутся "Сабах" и "Сабаил". Главным арбитром назначен Ниджат Исмаиллы. Эти клубы также не проводили между собой кубковых матчей.

Кубок Азербайджана

1/4 финала, первые игры

9 декабря (пятница)

14:00. "Кяпаз" - "Туран Товуз"

Судьи: Рауф Аллахвердиев, Джаваншир Юсуфов, Муслим Алиев, Вугар Гасанлы

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Гянджинский городской стадион.

17:00. "Сабаил" - "Сабах"

Судьи: Ниджат Исмаиллы, Кямран Байрамов, Вюсал Мамедов, Фарид Гаджиев

Судья-инспектор: Рамиль Диниев

"АСКО Арена".

Отметим, что в предыдущих играх 1/4 финала "Зиря" выиграла дома у "Нефтчи" со счетом 1:0, а "Карабах" сыграл вничью с "Габала" - 2:2. Ответные матчи состоятся 19-20 декабря.