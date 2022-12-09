Кубок Азербайджана: Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала

Сегодня состоятся еще две игры 1/4 финала Кубка Азербайджана по футболу.
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Команды до этого не встречались в рамках Кубка Азербайджана.
Во втором матче дня на "АСКО Арене" сойдутся "Сабах" и "Сабаил". Главным арбитром назначен Ниджат Исмаиллы. Эти клубы также не проводили между собой кубковых матчей.
Кубок Азербайджана
1/4 финала, первые игры
9 декабря (пятница)
14:00. "Кяпаз" - "Туран Товуз"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Джаваншир Юсуфов, Муслим Алиев, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Гянджинский городской стадион.
17:00. "Сабаил" - "Сабах"
Судьи: Ниджат Исмаиллы, Кямран Байрамов, Вюсал Мамедов, Фарид Гаджиев
Судья-инспектор: Рамиль Диниев
"АСКО Арена".
Отметим, что в предыдущих играх 1/4 финала "Зиря" выиграла дома у "Нефтчи" со счетом 1:0, а "Карабах" сыграл вничью с "Габала" - 2:2. Ответные матчи состоятся 19-20 декабря.